Gazze'de bir aydan uzun süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı
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Gazze'de bir aydan uzun süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı

10.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:18
Gazze'de bir aydan uzun süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, cuma ve cumartesi günleri dışında camilerin yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Camilerin sterilize edilmesinin tamamlandığı ve ibadete açılmaya hazır hale getirildiği kaydedilen açıklamada, camilere gelecek cemaatin maske takması ve salgına karşı önleyici tedbirlere uyması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, 5 Aralık'ta Kovid-19 vakalarında gözlenen artış nedeniyle camilerin kapatılması kararı almıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da 23 Aralık'ta salgının yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında cuma ve cumartesi günleri kapsamlı, diğer günlerde ise kısmi karantina ilan etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarken, can kaybı 441'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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