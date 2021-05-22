Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor

Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya devam ediyor.

Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya devam ediyor.

Belediyenin Temizlik Dairesi Başkanı Mecid Sukkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin 24 saat boyunca ambulansların ve diğer hizmet araçlarının geçişini kolaylaştırmak için katı atık toplamaya ve yolları açmaya çalıştığını söyledi.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını 430 kişi ile durmaksızın sürdürdüğünü belirten Sukkar, "İşgalin yok ettiği her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Sukkar, diğer belediye ekiplerinin de İsrail saldırılarında zarar gören altyapının onarımı için çalıştığını aktardı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkılmış, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar görmüştü.

Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor
Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Hande Ataizi Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 15:40:40. #1.16#

title