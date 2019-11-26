Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü
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Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü

Gazze'de, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle balıkçı tekneleri turuncuya büründü.

26.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:14
Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü

'de, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle balıkçı tekneleri turuncuya büründü.

tarafından "Hepimiz şiddete karşıyız" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Gazze'deki 100 balıkçı teknesi turuncu renkle aydınlatıldı.

Etkinliğin organizatörü Muhammed Ebu Ruceyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vererek, tüm dünyaya Filistin kadınlarının toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu mesajı verdiklerini söyledi.

Ruceyle, tüm zorluklara rağmen Filistinli kadınların toplumda önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gazze'de balıkçı tekneleri kadına karşı şiddetle mücadele için turuncuya büründü
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