Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü" protesto edildi
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Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü" protesto edildi

Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü' protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Gazze'de Filistinliler, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto etti.

Gazze'de Filistinliler, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto etti.

Filistinli grupların çağrısı üzerine çok sayıda kişi, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki göstermek için Gazze'de bir araya geldi.

Filistinliler, düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs bizimdir"," Milyonlarca genç Kudüs'e gidiyor" yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride Filistinli grupları temsilen bir konuşma yapan Mahmud Halef, Kudüs'ün ümmetin "birinci savunma hattı" olduğunu vurgulamak için dışarı çıktıklarını söyledi.

Kudüs'e yönelik tehditler karşısında önemli stratejik adımların atılması gerektiğini vurgulayan Halef, "Yeni Siyonist hükümeti ve onun yerleşim girişimini mağlup etme yolunda Kudüs'ü ve ulusal onurumuzu savunmaktan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Halef ayrıca, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona ermesi, ulusal birliğin yeniden sağlanması ve Filistin davasının karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla mücadele etmek için birleşik bir siyasi program üzerinde anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.

İsrail polisi, Şam Kapısı çevresi başta olmak üzere Selahaddin Caddesi boyunca Filistinlilere müdahale etmiş, Filistin Kızılayı İsrail polisinin müdahalesinde 17 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü' protesto edildi
Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü' protesto edildi
Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü' protesto edildi
Gazze'de, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü' protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki 'Bayrak Yürüyüşü' olaylı...
Son dakika haber | Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı...
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