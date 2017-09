Gazze'de "Ambargoya Hayır Birliğe Evet" Gösterisi

İsrail'in 11 yıldır aralıksız uyguladığı ambargoya karşı Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.



İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, cuma namazının ardından Gazze'deki camilerden Zehra Meydanı'na yürüdü. Gösteride, "Ambargo altındaki Gazze'ye yaptırım uygulamaya hayır, ulusal birliğe ve idari komitenin feshine evet" yazılı dövizler taşındı.



Gösteride konuşan İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Halid el-Bataş, "Davamıza destek olmamız ve düşman İsrail'e karşı durmamız için topraklarımızdaki bölünmeyi ve ambargoyu bitirmemiz gerekiyor." dedi.



İsrail'in yıllardır uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze sakinlerinin her alanda sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Bataş, Hamas ile Fetih Hareketi arasındaki ayrışmanın İsrail'in Filistin üzerindeki planlarını kolaylaştırdığını ve Filistin davasının sadece Arap ve İslami düzeyde kalmasına yol açtığını belirtti.



İslami Cihad'ın Filistin'de birliğin yeniden sağlanması ve resmi kurumların yapılandırılması için çaba sarf ettiğini aktaran Bataş, Hamas ve Fetih'i de aralarındaki ayrışmayı sona erdirerek ulusal birliği sağlama yolunda ciddi adımlar atmaya çağırdı.



Mısır'dan bölünmenin ve ambargonun son bulması amacıyla görüşmelerini sürdürmesini talep eden Bataş, Hamas'tan da anlaşma yolunda engel olarak görünen idari komiteyi feshetmesini istedi.



Bataş ayrıca son günlerde Myanmar'da saldırılara maruz kalan Arakanlı Müslümanların durumuna dikkati çekerek, Arap Birliği ve İslami kuruluşlara katliamı durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.



İsrail, Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.