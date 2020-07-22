Gazze'de alimler, Rahmet Kapısı Mescidi'nin kapatılmasını protesto etti Gazze'de Filistinli Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararına karşı protesto gerçekleştirdi.

Gazze'de Filistinli Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararına karşı protesto gerçekleştirdi.

Gazze'de Filistinli Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın doğusunda yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararına karşı tepki amacıyla protesto gerçekleştirdi. Pankart taşıyan göstericiler, bölgedeki ihlallerin sona erdirilmesini talep etti. Birlik tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin'i işgal etmeye başlamasından bu yana mescitlerin hedef alındığı, mescitlerin yıkılmaya ve kutsal alan olmaktan çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Özellikle ümmetin bilginlerini her yerden Müslümanların davası için zafer ilan etmeye çağırıyoruz. Çünkü Rahmet Kapısı sadece bir kapı değil, aynı zamanda gurur, haysiyet, büyüklük ve kardeşlik kapısıdır. Sizi Mescid-i Aksa'nızı ve davanızı desteklemek için pozisyon almaya davet ediyoruz. Mescid-i Aksa ve Rahmet Kapısı peygamberlerin mirasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'nın doğu tarafındaki Rahmet Kapısı'na girilen kısım 2003 yılında İsrail işgal güçleri tarafından kapatılmıştı. Rahmet Kapısı 22 Şubat'ta Filistinli yetkililer tarafından açılmıştı. İsrail ise geçtiğimiz haftalarda Rahmet Kapısı Mescidi'nin kapatılmasına karar vermişti.

(İHA)

Kaynak: İHA