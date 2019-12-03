: Gazze'de ablukaya rağmen hayalindeki köpek eğitim okulunu açtı

03.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

İsrail tarafından uzun yıllardır uygulanan ablukanın Gazze Şeridi'nde yol açtığı zorlu ekonomik ve toplumsal gerçekleri büyük bir gayretle aşan Filistinli Vail el-Muhenna, bölgede bir köpek eğitim okulu kurma fikrini hayata geçirdi.

Küçük yaşlarda babasının arabasını koruması için eğittiği köpekle başlayan hikayesi 40'lı yaşlarında Beyt Lahiye'de "K-9" isimli bir köpek eğitim okulu açmasına evrilen Muhenna, yaşadığı süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Muhenna, halihazırda farklı yaş ve cinsten yaklaşık 20 köpeğin yer aldığı okulun daha fazla kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinden edindiği bilgiler ve zamanla edindiği tecrübelerin ışığında yaklaşık 7 senedir köpek eğitimi alanında çalıştığını belirten Muhenna, "Köpeklerle hikayem, küçükken babamın arabasını koruması için bir köpeği eğitmekle başladı." dedi.

Muhenna, bu girişiminin, bu alanla ilgileneler başta olmak üzere bölge sakinlerinin dikkatini çektiğini aktardı. Buna karşın Gazze'deki resmi kurumların genel olarak evcil hayvanların bakımı için bir alan tahsis edemediğini vurgulayan Muhenna, Gazze Şeridi'nin bu tür konular için kapasitesinin kısıtlı olduğunu dile getirdi.

Alışılmadık bir fikir ve gerçeğe dönüşmesi

Muhenna, bölgede uygulanan abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki zorlu ekonomik ve toplumsal gerçeklere işaret ederek, "Gazze'nin ekonomik açıdan zor şartlar altında olduğu göz önüne alındığında bölgede bir köpek eğitim okulu kurulması fikri benim için büyük bir riskti." diye konuştu.

Gazze'de köpek eğitim okulu açılmasının alışılmadık bir fikir olduğunu kaydeden Muhenna, "Bu alandaki tutkum, tüm riskleri göze alabilecek kadar güçlüydü." ifadesini kullandı.

Muhenna, bu çalışmaların kendisi için bir gelir kaynağı sağlamasının yanı sıra evcil olmayan köpeklerin kaynak olacağı riskleri azaltmayı ve onları evcilleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Köpeklerin eğitim süreci

Filistinli Muhenna, köpeklerin eğitim sürecinin çeşitli faktörlere bağlı olduğunu aktardı.

Köpeklerin eğitiminde ilk aşamadaki antrenmanların bazen bir saatten daha uzun sürebileceğine dikkati çeken Muhenna, eğitmenin, antrenman sırasında köpekle iletişim kurduğunu, onunla oyunlar oynayıp sevdiğini belirtti.

Muhenna, köpeklere, genel ve yakın koruma, uyuşturucu ve silah aramanın yanı sıra çeşitli faaliyetler ve münasebetlerde yardımcı olmak üzere eğitimler verilebileceğini anlattı.

"Eğitim sürecinde üst düzey bir dikkat ve yüksek maharet gerekir. Çünkü basit bir hatanın bile sonucu tehlikeli olabilir." diyen Muhenna, köpeklerin zeka, itaat ve vefa gibi ayırt edici özelliklerinin eğitimi kolaylaştırdığını kaydetti.

Köpeklerin hedeflenen eğitimi tamamlanma sürecinin cinsine göre 3 ile 4 ay arasında değiştiğini belirten Muhenna, "Bazı durumlarda köpeğin eğitimi vakit alabilir. Eğitmenin karşısındaki hayvanla kuracağı arkadaşlık eğitimin ilk temelini oluşturur. Hayvanın etkileneceği herhangi bir üzüntü ya da depresyon hali sürecin akışını etkiler." diye konuştu.

Muhenna ayrıca köpek eğitimiyle ilgili gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla yakinen takip ettiğini, hatta sosyal paylaşım sitesi Youtube hesabından eğitim videolarını düzenli şekilde yayınladığını söyledi.

İsrail ablukasının felç etkisi

Muhenna, İsrail'in 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın, yaptığı işi birkaç açıdan olumsuz şekilde etkilediğine dikkati çekti.

"Abluka nedeniyle bölgeye girişlerde köpeğin yanı sıra eğitimde kullanılan ekipmanlar bile kısıtlanıyor. Bu nedenle Gazze'deki köpek türleri kısıtlı" ifadesini kullanan Muhenna, bölgede Alman çoban ve Belçika Malinois cinsi köpeklerin olduğunu aktardı.

Muhenna, ayrıca eğitim alanı konusuna yaşadıkları sıkıntıya işaret ederek, pek çok bölgesinde yoğun bir nüfusu barındıran Gazze'de bu tür fikirlerin uygulanmasının neredeyse imkansız hale geldiğinin altını çizdi.

Filistinli Muhenna, abluka nedeniyle eğitmenlerin de bu konuda yeterli kaynaklara ulaşamadığını, kaynaklarının sosyal paylaşım siteleriyle sınırlı kaldığından yakındı.

Buna ek olarak ablukanın derinden etkilediği bölge ekonomisinin ışığında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Gazzelilerin, bu tür uğraşlarla meşgul olmasının zorlu yaşam şartlarına göre lüks olabileceğini aktaran Muhenna, şöyle devam etti:

"Okulun kapasitesini genişletmeyi, köpek eğitimi alanında yerel müsabakalar düzenlemeyi, evcil hayvanlarla ilgilenen ülkeleri ziyaret etmeyi, bu alanda daha fazla deneyim kazanmayı ve uluslararası etkinliklere katılmayı hayal ediyorum."

Kaynak: AA

Haber Videosu