Gazze'de Ablukanın Gölgesinde Kitap Fuarı Açıldı

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Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gazzetu Haşim" kitap fuarı

Kitap fuarına gelen ziyaretçilerin stantları ve kitapları incelemesi

Filistin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Fuarlar Genel Müdürü Muhammed eş-Şerif ile röportaj Gazze'de Filistin Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Gazzetu Haşim" kitap fuarı abluka nedeniyle kısıtlı şartlar altında açıldı.

Gazze'deki Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara 10'dan fazla kurum ve yayınevi katıldı.

Her yaştan kitapseverlere hitap eden fuara, ilköğretim ve lise çağındaki çocuklar da ilgi gösterdi.

Filistin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Fuarlar Genel Müdürü Muhammed eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın hazırlık aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaştık. Bu sıkıntıların başında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı siyasi ve kültürel abluka geliyor." dedi.

Kaynak: AA