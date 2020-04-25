Gazze'de abluka altında Ramazan ayı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ederken, abluka altındaki Gazze'de ilk iftar akşamında yemek sırası bekleyen çocuklar yürekleri burktu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ederken, abluka altındaki Gazze'de ilk iftar akşamında yemek sırası bekleyen çocuklar yürekleri burktu.

Filistinliler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaparken, yemek bekleyen çocukların hali yürekleri burktu. Filistinli yetkililer abluka altında Gazze'de yaşayan çocuklara Ramazan ayının ilk iftarı için yemek dağıttı. İlk iftar akşamı ellerinde tencerelerle bekleyen küçük çocuklar, kendilerine düşen payı almak için yemek sırasında bekledi. O anlar ise bölgedeki fotoğraf sanatçısı tarafından objektiflere yansıdı.

Kaynak: DHA