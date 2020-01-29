: Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

29.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:57

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı. View on euronews

Haber Videosu