Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev
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Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, Gazze esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı.

29.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:57

güçlerinin, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını protesto eden göstericilere müdahalesi sert olurken, esnafı planı protesto etmek için kepenk kapattı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Gazze'de ABD'nin 'barış planı'na karşı genel grev
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