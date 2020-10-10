Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü
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Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü

10.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:27
Gazze'de 80 yaşındaki emekli öğretmen salgın döneminde öğrencilere destek için mesleğe geri döndü

Gazze Şeridi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen İkram el-Astal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen bölgede öğrencilere destek olmak için yaklaşık 20 yıl sonra yeniden öğretmenliğe başladı.

Gazze Şeridi'nde 80 yaşındaki emekli öğretmen İkram el-Astal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen bölgede öğrencilere destek olmak için yaklaşık 20 yıl sonra yeniden öğretmenliğe başladı.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı Gazze'de uzaktan eğitim konusunda birçok sıkıntı yaşanıyor.

Aileler, öğrencilerin sosyal medya uygulamaları veya özel web siteleri aracılığıyla sunulan materyalleri anlamada zorluk çektiğini belirtiyor.

24 Ağustos'ta ilk kez karantina merkezleri dışında Kovid-19'a rastlanılması ve getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında bütün okullarda eğitime ara verilen Gazze'de yüz yüze eğitim yapılmıyor.

Salgın döneminde evinde öğrencilere matematik dersi veriyor

Filistinli 80 yaşındaki emekli öğretmen İkram el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde öğrencilere evinde veya evine yakın yerlerde matematik dersi verdiğini anlattı.

Astal, 33 yıl Bahreyn'de öğretmenlik yaptıktan sonra döndüğü Gazze'de de 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

"Öğrencilerin matematik derslerine yardımcı olma fikri bende, komşumun kızı Saca'nın karmaşık bir matematik problemini çözmede yardım istemesiyle oluştu." diyen Astal, sonrasında bu talebin yakın çevresiyle devam ettiğini belirtti.

Astal, zamanla diğer komşuların da çocuklarını kendisine yollamaya başladığını ifade etti.

İlerleyen yaşına rağmen tutkuyla saatlerce ders anlatıyor

Gazze'deki evinde öğrencilerin arasında "tutkuyla" matematik anlatan 80 yaşındaki Astal, bunu hiçbir karşılık veya çıkar beklemeden sadece gönüllülük esasına göre ve büyük zevkle yaptığını ifade ediyor.

Astal, öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları gördüğünde ilerleyen yaşına rağmen mesleğine dönme ihtiyacı hissettiğini ve yıllarca süren "emeklilik monotonluğundan" sonra şimdi çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

Öğrencileri Astal öğretmene minnettar

Öğrencileri de salgın döneminde kendilerine destek veren Astal öğretmene minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade ediyor.

Salgın nedeniyle ekonomik şartların daha da kötüleştiği Gazze'de ailelerin çocuklarına özel ders aldırmaya gücü yetmediğini anlatan öğrenciler, Astal öğretmenin sadece kendilerini değil ailelerini de sevindirdiğini söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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