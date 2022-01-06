Gazze'de 7 Ocak "Filistinli Şehit Günü"nde gösteri - Haberler
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Gazze'de 7 Ocak "Filistinli Şehit Günü"nde gösteri

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfının Gazze'deki merkezi önünde toplanan göstericilerden detaylar Ellerinde poster ve dövizler talıyan göstericilerden detaylar KOnuşmacılardan detaylar Şehit ve gazi ailelerinden detaylar Abluka altındaki Gazze kentinde toplanan bir grup, 7...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfının Gazze'deki merkezi önünde toplanan göstericilerden detaylar

Ellerinde poster ve dövizler talıyan göstericilerden detaylar

KOnuşmacılardan detaylar

Şehit ve gazi ailelerinden detaylar Abluka altındaki Gazze kentinde toplanan bir grup, 7 Ocak "Filistinli Şehit Günü" dolayısıyla gösteri düzenledi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Şehit ve Gazi Ailelerinin Bakımı Vakfının Gazze'deki merkezi önünde toplanan göstericiler, şehit ve gazi ailelerine yapılan yardımların artırılmasını talep etti.

Gazze'de 7 Ocak Filistinli Şehit Günü nde gösteri

Gazze'de 7 Ocak Filistinli Şehit Günü nde gösteri

Gazze'de 7 Ocak Filistinli Şehit Günü nde gösteri

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AA - Son Dakika Haberleri

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