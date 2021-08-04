Gazze'de 5 takımın yarışacağı ampute futbol turnuvasının ilk maçı oynandı

Gazze Şeridi'nde Filistin Ampute Futbol Federasyonunun düzenlediği ve 5 takımın mücadele edeceği ampute futbol turnuvası başladı.

Gazze Şeridi'nde Filistin Ampute Futbol Federasyonunun düzenlediği ve 5 takımın mücadele edeceği ampute futbol turnuvası başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ilk maçı oynandı.

Gazze kentindeki Yermük Stadı'nda oynanan ve Şimal et-Tehaddi ve Kal'atül Cenub takımlarının mücadele ettiği ilk maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

ICRC Sözcüsü Suheyr Zekut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini ve 2 ay süreceğini belirterek, hedeflerinin engellileri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Turnuvaya 80 sporcuyla 5 takımın katıldığını aktaran Zekut, sporcular arasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında uzvunu kaybeden futbolcuların da forma giydiğini belirtti.

Zekut, turnuvanın buraya katılan engelli sporcuların uluslararası şampiyonalara da katılabilmesi için bir pencere olacağını dile getirdi.

Gazze'de mayıs ayında, ICRC sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde düzenlenen 4 takımın mücadele ettiği ampute futbol turnuvasında birinciliği "Filistin El-Cezire Kulübü" elde etmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda veya Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancıların hedefi olarak bacağını kaybeden onlarca Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz