Gazze'de 5 takımın yarışacağı ampute futbol turnuvasının ilk maçı oynandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze'de 5 takımın yarışacağı ampute futbol turnuvasının ilk maçı oynandı

Gazze'de 5 takımın yarışacağı ampute futbol turnuvasının ilk maçı oynandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde Filistin Ampute Futbol Federasyonunun düzenlediği ve 5 takımın mücadele edeceği ampute futbol turnuvası başladı.

Gazze Şeridi'nde Filistin Ampute Futbol Federasyonunun düzenlediği ve 5 takımın mücadele edeceği ampute futbol turnuvası başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ilk maçı oynandı.

Gazze kentindeki Yermük Stadı'nda oynanan ve Şimal et-Tehaddi ve Kal'atül Cenub takımlarının mücadele ettiği ilk maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

ICRC Sözcüsü Suheyr Zekut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini ve 2 ay süreceğini belirterek, hedeflerinin engellileri topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Turnuvaya 80 sporcuyla 5 takımın katıldığını aktaran Zekut, sporcular arasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında uzvunu kaybeden futbolcuların da forma giydiğini belirtti.

Zekut, turnuvanın buraya katılan engelli sporcuların uluslararası şampiyonalara da katılabilmesi için bir pencere olacağını dile getirdi.

Gazze'de mayıs ayında, ICRC sponsorluğu ile Filistin Ampute Futbol Federasyonu himayesinde düzenlenen 4 takımın mücadele ettiği ampute futbol turnuvasında birinciliği "Filistin El-Cezire Kulübü" elde etmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda veya Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancıların hedefi olarak bacağını kaybeden onlarca Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze'de 5 takımın yarışacağı ampute futbol turnuvasının ilk maçı oynandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 00:16:54. #1.16#

title