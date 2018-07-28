Gazze'de 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 18'inci haftasında yaralanan 17 yaşındaki Filistinli genç de hayatını kaybetti. Gazze sınırında İsrail güçleri tarafından dün vurularak hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan ve karın bölgesinden yaralanan 17 yaşındaki Moamin Fathi Alhams isimli Filistinlinin bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Kudra, dünkü gösterilerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 3'e yükseldiğini, yaralı sayısının 246 olduğunu aktardı. Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri gösterilerde 30 Mart tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 155'e yükseldi, 17 binden fazla kişi de yaralandı.

(Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah/İHA)