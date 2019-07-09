Gazze'de 20. Uluslararası Filistin Festivali

20. Uluslararası Filistin Festivali etkinlikleri Gazze'de başladı.

Gazze Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda Filistinli katıldı.

Bu yıl "Sevdiğimiz Filistin" temasıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Filistin folklor ekibi gösteriler sundu.

Festivalin Basın Koordinatörü Muhammed Abid AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün folklor gösterilerine yer verildiğini, ikinci gün ise farklı müzik gruplarının performanslarını sergileyeceğini kaydetti.

Batı Şeria'da 25 Haziran'da düzenlenen festival kapsamında daha önce Kudüs, Cenin, En-Nasıra ve Kalkilya'da etkinlikler gerçekleştirilmişti.

İlk kez 1993'te Batı Şeria'da düzenlenen festival, Filistin topraklarında düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA