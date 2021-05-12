- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
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- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü Gazze'de 2 çocuk, İsrail'in hava saldırısından kıl payı kurtulurken, Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk vurularak...

- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

GAZZE - Gazze'de 2 çocuk, İsrail'in hava saldırısından kıl payı kurtulurken, Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk vurularak hayatını kaybetti.

İsrail, dünya genelinden gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze'de bulunan bir apartman dairesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken, 2 Filistinli çocuk füzelerde kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde apartmanın bodrum katında oyun oynayan küçük çocukların apartmandan çıktıları görülürken, çocuklar çıkar çıkmaz İsrail'in attığı füze nedeniyle çatının bir kısmının çocukların oynadığı noktaya isabet ettiği görüldü.

İsrail savaş uçakları üst üste 3'üncü günde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken, 14'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 48 kişi hayatını kaybederken, 304 kişi de yaralandı.

Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuk öldürüldü

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'ya birkaç saat aralıklarla baskın düzenledi. Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında arbede çıkarken, İsrail güçleri sivillere ateş açtı. İsrail'in açtığı ateş sonucu Akabe kasabasındaki 16 yaşındaki Filistinli Rashid Muhammed Abu Arreh boynundan ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin bir diğer hedefi de ciple ezilen Filistinli genç oldu. Filistinli gencin kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda çürükler görüldüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Fawwar mülteci kampında daha erken saatlerde düzenlediği baskında da 26 yaşındaki Hüseyin Titi vurularak yaşamını yitirmişti.

- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü
- Gazze'de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu- İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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