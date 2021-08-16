Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı
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Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail saldırısı nedeniyle yaşanan 18 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Gazze'de Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail saldırısı nedeniyle yaşanan 18 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin Paralimpik Komitesi iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nin ilk maçı, Gazze'nin kuzeyindeki bir basketbol sahasında oynandı.

AA muhabirine konuşan Kızılhaç Komitesi Fiziksel Rehabilitasyon Programı Direktörü Ahmed Musa, basketbol liginin uzun bir aradan sonra yeniden başladığını söyledi.

Basketbol liginin bu yıl 5'incisini düzenlemekten mutlu olduklarını kaydeden Musa, 2 ay sürecek olan lig maçları kapsamında 8 takım ile 200 oyuncunun performanslarını sergileyeceğini dile getirdi.

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Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı
Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı
Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı
Gazze'de, 2 ay sürecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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