Gazze çocuk şehidini uğurladı - HAN
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Gazze çocuk şehidini uğurladı - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kenti İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal'in cenaze töreni Törene katılanların şehidin cenazesini slogan ve tekbirlerle omuzlarda taşıması Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük...

30.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:43

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şeridi'ndeki Yunus kenti

askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal'in cenaze töreni

Törene katılanların şehidin cenazesini slogan ve tekbirlerle omuzlarda taşıması Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.

Estal'ın cenazesi, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksinden alınarak ailesinin evine getirildi.

Han Yunus'taki Ehlu's-Sünne camisinde kılınan cenaze namazının ardından Estal'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze merasimine katılanlar İsrail karşıtı sloganlar atarak, Filistinli gruplardan Estal'ın şehit edilmesini karşılıksız bırakmamasını istedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gazze çocuk şehidini uğurladı - HAN
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