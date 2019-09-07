Gazze çocuk şehidini uğurladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşı Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni Şehit Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşının omuzlarda taşınarak evine getirilmesi Annesi ve...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşı
Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni
Şehit Filistinli çocuk Halid er-Rabi'nin naaşının omuzlarda taşınarak evine getirilmesi
Annesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşaması
Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuk Halid er-Rabi (14) son yolculuğuna uğurlandı.
Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Rabi'nin Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Rabi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.