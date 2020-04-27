Gazze Belediyesi'nden Kovid-19 kaynaklı mali kriz nedeniyle hizmetleri azaltma kararı
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Gazze Belediyesi'nden Kovid-19 kaynaklı mali kriz nedeniyle hizmetleri azaltma kararı

Gazze Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından mali krizin büyümesi nedeniyle, vatandaşlara sunulan hizmetlerin aşamalı olarak azaltılması kararı aldıklarını duyurdu.

Gazze Belediyesi'nden Kovid-19 kaynaklı mali kriz nedeniyle hizmetleri azaltma kararı
27.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:26

Gazze Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından mali krizin büyümesi nedeniyle, vatandaşlara sunulan hizmetlerin aşamalı olarak azaltılması kararı aldıklarını duyurdu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu adımla mevcut imkanlar dahilinde hizmetlerin mümkün olan en uzun süre boyunca sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kararın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olağanüstühal ilan etmesinden 52 gün sonra alındığına işaret edilen açıklamada, ekonomik hayatın kötüleşmesi ve belediyenin verdiği hizmet karşılığında fatura ödeyenlerin yüzde 10 ile sınırlı kalmasının yanı sıra "bazı tarafların" Gazze'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmediği ifade edildi.

Açıklamada geçen haftalarda, temel hizmetlerin krizden etkilenmesini önlemek için belediye giderleri ve hizmetlerin en aza indirgenmesi konusunda zor bir karar alındığına dikkat çekilerek, bu kararın Gazze'nin mahallelerinden ve sokaklarından çöp toplanmasını da aşamalı olarak etkileyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu krizi aşmak için tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Belediye çalışanları iki aydır maaş alamıyor

Belediye'nin Basın Sorumlusu Hüsni Mehenna AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı sterilizasyon projelerinin belediyeyi mali olarak yıprattığını kaydetti.

Yeterli miktarda yakıt olmadığı için çöp toplama işlemlerinin yüzde 50 azaltıldığını söyleyen Mehenna, belediye çalışanlarının da bu krizden etkilendiğini, iki aydır maaşlarını alamadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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