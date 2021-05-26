Gazze ateşkesinin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazze ateşkesinin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de

Gazze ateşkesinin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin sağlamlaştırılmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin sağlamlaştırılmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığı bildirildi.

Mısır'da yayımlanan Eş-Şuruk gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili başladığı Orta Doğu turu çerçevesinde Kahire'ye ulaştığı ve Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı görevine geldikten sonra ilk kez Mısır'ı ziyaret eden Blinken'ın, Kahire'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Amman'da da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmiş sonrasında Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

???????Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Blinken, bu ziyaretin amacının "ABD'nin İsrail'in güvenliğine desteğini vurgulamak, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin düşürülmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek, Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılmasını sağlamak, Filistin halkı ve Filistin yönetimiyle ilişkileri ilerletmek" olduğunu söylemişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke...
Son dakika haber | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke...
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Demet Evgar Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazze ateşkesinin ardından Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kahire'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 15:24:36. #1.13#

title