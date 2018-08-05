Gazze Ablukasının Kaldırılması İçin Önümüzde Büyük Bir Fırsat Var"

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, İsrail'le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var." dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, başta Hamas olmak üzere İslami Cihad hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya geldi.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Bedran, 2006'dan beri devam eden Gazze ablukasının kaldırılması için önlerinde büyük bir fırsat bulunduğunu belirterek, İsrail ile muhtemel anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan tek başına Hamas tarafından yapılamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"na da değinen Bedran, bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bedran, "Batı Şeria olmaksızın tek başına Gazze'de bir Filistin devletinin kurulmasını asla kabul etmeyiz. Aynı şekilde Gazze olmaksızın Batı Şeria'da da tek başına bir Filistin devletine rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Commodore otelinde düzenlenen toplantı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze'deki eski Filistin Dışişleri Bakanı Gazi Hamad, söz konusu toplantıda İsrail ile muhtemel anlaşmanın detaylarının görüşüleceğini aktardı.

Anlaşmanın detaylarına dair ayrıntı vermeyen Hamad, toplantıda ayrıca Filistin milli birliğinin sağlanması yönündeki çabaların da masaya yatırılacağını kaydetti.

Öte yandan Fetih Hareketi temsilcileri de toplantının yapıldığı mekana gelerek diğer Filistinli gruplarla selamlaştı, ancak toplantıya katılmadan ayrıldı.

Husam Bedran ve Hamas'ın iki numaralı ismi olan Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 8 yıla yakın bir sürgün hayatından sonra geçen perşembe günü Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah Sınır Kapısı'ndan karayoluyla Gazze'ye giriş yapmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de bugün Hamas ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için toplanacağı belirtilmişti.