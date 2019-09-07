Gazze 2 çocuk şehidini uğurladı

07.09.2019 15:14

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli çocuklar Halid er-Rabi (14) ve Ali Sami el-Aşkar (17) son yolculuğuna uğurlandı.



Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Rabi'nin Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Rabi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aşkar'ın cenazesi de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğu, 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 66 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA