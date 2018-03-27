Gazprom ve Naftogaz, Sözleşmelerin İptali İçin Düğmeye Bastı

Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz arasında, doğalgaz sevkiyat ve taşıma sözleşmelerinin iptali için görüşmelere başlandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, iki şirket arasındaki doğalgaz sevkiyat ve taşıma sözleşmelerinin iptali için görüşmelere geçen hafta başlandığı belirtildi.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdinde, Naftogaz lehine verilen karara da itiraz edileceğinin kaydedildiği açıklamada, "İtirazımızı mart sonuna kadar Svea Temyiz Mahkemesine yapacağız." ifadesi kullanıldı.

Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.