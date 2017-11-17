Gazprom'un Türkakım Rotasındaki Ülkelere Doğalgaz İhracatı Arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin planlanan rotası üzerinde yer alan ülkelere doğalgaz sevkiyatını artırdığı bildirildi.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak-15 Kasım döneminde Türkiye'ye yapılan doğalgaz ihracatının geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 21,7 artarak 24,8 milyar metreküpe yükseldiği belirtildi.



Söz konusu dönemde Gazprom'un, projenin ikinci hattı için planlanan rota üzerindeki Yunanistan'a doğalgaz ihracatını yüzde 12,1, Bulgaristan'a yüzde 7,1, Macaristan'a yüzde 24,4 ve Sırbistan'a da yüzde 26,7 artırdığı kaydedildi.



Geçen yıl ekim ayında imzalanan TürkAkım anlaşmasıyla her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki doğalgaz boru hattının inşası planlanıyor. Türkiye'ye doğalgaz ulaştıracak ilk hattın yaklaşık 450 kilometrelik bölümü tamamlandı.