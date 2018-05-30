Gazprom'un Net Karı Yükseldi

Rus enerji şirketi Gazprom'un net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 artarak 371,6 milyar rubleye yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ocak-mart dönemindeki satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 yükselerek 2,1 trilyon rubleye çıkarken, net borç miktarı yüzde 1'lik artışla 2,4 trilyon ruble oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin net karı, 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 371,6 milyar rubleye (yaklaşık 5,9 milyar dolar) çıktı.

Şirketin geçen yılki toplam net karı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 azalarak 714,3 milyar rubleye gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor.