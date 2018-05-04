Gazprom'un Doğalgaz İhracatı Yüzde 9,1 Arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un ilk mali çeyrek bilançosu açıklandı. Ocak ve Nisan ayını kapsayan dönemde şirketin ihracat oranında beklenenden daha yüksek artış oldu. Geçen yıl ile 2018 yılı karşılaştırıldığında ihracat oranında yüzde 9,1 artış yaşayan Gazprom, böylelikle 177,3 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

Gazprom tarafından Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere yapılan doğalgaz ihracatının toplamda yüzde 6,3 arttığı belirtildi. Böylelikle Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere şirket tarafından toplamda 70,3 milyar metreküplük ihracat yapıldığı açıklandı.

Rus enerji şirketinin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Hollanda tarafından açıklandı. Hollanda'ya Gazprom şirketi tarafından yüzde 98,8 oranında yapıldığı belirtildi. Bu dönem içerisinde Hollanda'yı, Yunanistan ve Almanya takip etti. Şirket, Yunanistan'a yüzde 45,2 doğalgaz ihracatı yaparken, Almanya'ya yüzde 12,4 oranında doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi. En düşük doğalgaz ihracatı ise Fransa'ya yapıldı. Şirket tarafından Fransa'ya yapılan doğalgaz ihracat oranı yüzde 8,4 seviyesinde yer aldı.

Şirket tarafından açıklanan ilk mali yıl bilançosu sonucunda hedefin ikinci mali çeyrek doğalgaz ihracatını 250 milyar metreküp seviyesine ulaştırmak olduğu ifade edildi. Dünya çapında birçok ülkeye doğalgaz ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren şirket, ilk mali çeyrekte yaşanan yüzde 9,1'lik artışın büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Şirketin hedeflerine emin adımlar ile ilerlediğini dile getirerek, ikinci mali çeyreğin daha verimli ve etken geçmesini beklediklerini ifade etti.