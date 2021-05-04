Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı arttı
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Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı arttı

Gazprom'un doğal gaz üretimi ve ihracatı arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ilk 4 ayından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 179,9 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 28,3 artarak 68,4 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ilk 4 ayından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 179,9 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 28,3 artarak 68,4 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin ocak-nisan döneminde doğal gaz üretimi yıllık bazda yüzde 13,7 artışla 179,9 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3 artarak 68,4 milyar metreküpe yükseldi.

Özellikle Türkiye'ye yönelik ihracatın önemli oranda arttığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'ye ihracat yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143,7 arttı. Bu dönemde, Almanya'ya ihracat yüzde 36,8, Fransa'ya yüzde 16,9, Romanya'ya ise yüzde 139,8 yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Rus yasalarına göre ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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