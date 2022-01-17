Gazprom'un doğal gaz ihracatı ayın ilk yarısında yüzde 41 azaldı - Haberler Ekonomi
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Gazprom'un doğal gaz ihracatı ayın ilk yarısında yüzde 41 azaldı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ayın ilk yarısında yüzde 41 azaldı
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, 1-15 Ocak döneminde doğal gaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,1 azalarak 5,4 milyar metreküpe gerilediğini bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1-15 Ocak döneminde doğal gaz ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,1 azalarak 5,4 milyar metreküpe gerilediğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin doğal gaz üretiminin ocak ayının ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 23,1 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin doğal gaz ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 azalarak 5,4 milyar metreküpe gerilediği kaydedildi.

Türkiye'ye doğal gaz ihracatının yüzde 0,3 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketin sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda tüketicilere doğal gaz temin etmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 62,6'si şimdiden kullanıldı. 15 Ocak itibarıyla söz konusu tesislerdeki doğal gaz miktarı 49,6 milyar metreküp seviyesindeyken, bu miktar tarihin en düşük seviyesinin 1 milyar metreküp altında." ifadelerine yer verildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Doğalgaz, Gazprom, Ocak, Rus, Ekonomi, Haber

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