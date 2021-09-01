Gazprom'un doğal gaz ihracatı 8 ayda yüzde 19,4 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazprom'un doğal gaz ihracatı 8 ayda yüzde 19,4 arttı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı 8 ayda yüzde 19,4 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 337,2 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 19,4 artarak 131,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz üretiminin yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarak 337,2 milyar metreküp, ihracatının ise yüzde 19,4 artarak 131,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve karlı geçen kış dönemi nedeniyle Rusya ve Avrupa'da doğal gaz talebi artış gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi yüzde 17,9 artışla 337,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 131,1 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173,6, Almanya'ya yüzde 39,3, Sırbistan'a yüzde 123,9 ve Romanya'ya yüzde 344 arttı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gazprom'un doğal gaz ihracatı 8 ayda yüzde 19,4 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:52:30. #1.16#

title