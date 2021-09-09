Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı
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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 23,6 milyar dolara çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 23,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 123,8 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı ve 23,6 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un 1000 metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da temmuzda bir önceki aya kıyasla 226,5 dolardan 245,1 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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