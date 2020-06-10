Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı ve 8,3 milyar dolar oldu.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA