Gazprom'un Avrupa'ya Doğalgaz İhracatı Arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatının, 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 78 milyar metreküpe çıktığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin doğalgaz üretiminin 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde 2017'ye kıyasla yüzde 9,8 artarak 197,8 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, Avrupa'ya doğalgaz ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 78 milyar metreküpe yükseldiği kaydedilen açıklamada, Almanya'ya doğalgaz ihracatının yüzde 12,9, Avusturya'ya yüzde 70,3, Hollanda'ya yüzde 85,8, Yunanistan'a ise yüzde 39,1 oranında arttığı ifade edildi.

Gazprom, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,1'lik artışla Avrupa'ya 193,9 milyar metreküp doğalgaz tedarik ederek, Avrupa'nın tükettiği doğalgazın yüzde 40'ını temin etmişti.