Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek - Haberler
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Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, 1 Ekim itibarıyla Macaristan'a TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı yapılacağını açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, 1 Ekim itibarıyla Macaristan'a TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı yapılacağını açıkladı.

Miller, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Macaristan ile Gazprom arasında 2036'a kadar doğal gaz sevkiyat anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Söz konusu anlaşma sayesinde Rus gazının Macaristan'a 15 yıl boyunca sevk edileceğini belirten Miller, "Yeni anlaşmanın önemli bir boyutu, tedarik yollarının çeşitlendirilmesidir. Macaristan, 1 Ekim'de Gazprom'un gazını TürkAkım ve Güneydoğu Avrupa'daki boru hatları üzerinden almaya başlayacak. Bu, büyük ölçüde Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemlerini geliştirmeleri sayesinde mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gazprom ile Macaristan merkezli MVM şirketi arasında bugün imzalanan anlaşmaya göre, Rus şirketi Macaristan'a 15 yıl boyunca yılda 4,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç edecek.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makogon, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu anlaşmaya tepki göstererek "Rusya ile Ukrayna arasında devam eden Avrupa'ya gaz sevkiyatına yönelik anlaşmaya rağmen, bugünkü anlaşmayla Ukrayna üzerinden Macaristan'a gaz sevkiyatının önemli ölçüde azalmasını veya tamamen durdurulacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi 2024'te sona erecek.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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