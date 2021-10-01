Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu - Haberler
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Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Gazprom Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durdurdu

Ukrayna, Rus enerji şirketi Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durduğunu duyurdu.

Ukrayna, Rus enerji şirketi Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğal gaz akışını durduğunu duyurdu.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden yapılan açıklamada, doğal gaz sezonu boyunca günlük 24,6 milyon metre küp için anlaşmaları olmasına rağmen akışın durduğu kaydedildi.

Açıklamada şirketin üst yöneticisi Sergey Makogon, Macaristan'ın on yıllardır sorunsuz bir şeklide Ukrayna üzerinden doğal gaz aldığına dikkati çekerek, doğal gaz fiyatlarının Avrupa'da arttığı bir dönemde Rusya'nın baskın pozisyonunun artmasının ve bunu siyasi nedenlerle kullanmasının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Rusya ile Macaristan arasında doğal gaz anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Eylül'de ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 1 Ekim 2021'den itibaren 15 yıl doğal gaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı baypas eden anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağını açıklamıştı.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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