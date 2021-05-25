Gazprom Libya'da petrol üretimine tekrar başladı
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Gazprom Libya'da petrol üretimine tekrar başladı

Gazprom Libya'da petrol üretimine tekrar başladı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Libya'daki petrol üretimine tekrar başladığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Libya'daki petrol üretimine tekrar başladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Gazprom'a bağlı Gazprom EP International'ın İdari Müdürü Sergey Tumanov, Libya'da mücbir sebep dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıkları petrol üretimine yeniden başladıklarını ifade etti.

Üretime 2020'nin sonbahar döneminden beri devam edemediklerini belirten Tumanov, "10 ayın ardından, Libya'daki sahamızda petrol üretimimiz başarıyla tekrar başlatıldı." dedi.

Libya'daki limanlar, ihracat terminalleri ve üretim tesislerinin çalışmalarına kademeli başladığını dile getiren Tumanov, "Üretimimizi 2021'de günlük 43 bin varilden 62 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya merkezli Wintershall Dea şirketi ile Libya'da yürüttükleri ortak girişim projesinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Tumanov, "Sirte Havzası'nda 91 ve 107 sayılı ünitelerde saha geliştirme operatörünün görevlerini, Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile kurduğumuz ortak girişime devrettik." diye konuştu.

Cezayir'de bulunan El Assel sahasında bu yıl yeni sahaların geliştirilmesine de başlayabileceklerini anlatan Tumanov, "Bu yıl ayrıca Cezayir'deki Rourd Saya ve Kuzey Rourd Saya sahalarının geliştirilmesiyle ilgili fizibilite konusunda bir karar verilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

Gazprom EP International ile Wintershall Dea arasında kurulan ortak girişim şirketi, Sirte Havzası'ndaki 91 ve 107 sayılı ünitelerin 1966'dan bu yana operatörlüğünü yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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