Gazprom Kuzey Akımı-2 Boru Hattında 300 Kilometre İnşa Etti

Gazprom, Kuzey Akımı-2 boru hattının deniz kısmında 300 kilometre inşa ettiğini duyurdu.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, "Boru hattının inşaatı planlanan grafiğe göre ilerliyor. Şu ana kadar Baltik Denizi'nde toplam 300 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Özellikle Almanya'nın kıyı alanında iki hattın inşaatı tamamlandı, Almanya'nın ve Finlandiya'nın ekonomik alanında çalışmalar yürütülüyor" denildi.

Daha önce Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın yakın zamanda Danimarka'nın boru hattı inşaatı konusunda başvuru kararını almadını beklediğini belirtti ve "Bildiğiniz üzere, iki başvuru yapıldı. İkinci başvuru boru hattının Danimarka suları dışındaki alandan geçişini ilgilendirmiyor. Meslektaşlarımızın yakın zamanda karar vermeleri gerek" dedi. - Moskova