Gazprom, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yıl Almanya'ya 5,6 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilir
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Gazprom, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yıl Almanya'ya 5,6 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilir

Gazprom, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yıl Almanya'ya 5,6 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilir
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus enerji şirketi Gazprom, inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya bu yıl 5,6 milyar metreküp gaz sevk etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya bu yıl 5,6 milyar metreküp gaz sevk etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden bu yılın ocak-temmuz döneminde 33,7 milyar metreküp doğal gaz sevk edildiği belirtildi.

Geçen yıl ise Avrupa'ya toplam 59,3 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatının gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu sevkiyat hacminin "rekor düzeyde" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı üzerinden ise Almanya'ya bu yıl 5,6 milyar metreküp gaz sevk edilebileceği belirtildi.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, daha önce proje kapsamında boru döşeme işinin yüzde 99 oranında tamamladığını bildirmişti.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD ve Almanya, 22 Haziran'da aldıkları kararla, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Gazprom, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yıl Almanya'ya 5,6 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilir - Haberler Ekonomi
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