Gazprom, Kıyıköy'e Ulaşan Türkakım'ın İkinci Hattı İçin Türkiye ile Görüşüyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, tarafından yapılan açıklamada Kıyıköy'e ulaşımı sağlanan TürkAkım'ın ikinci hattı için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Rusya Anapa ile Türkiye Kıyıköy arasında döşemesi yapılan 930 kilometrelik TürkAkım doğalgaz hattının ilk aşaması tamamlanmıştı. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit tarafından derin sularda döşemesi yapılan hatta 40 milletten 562 kişi çalıştı ve 10 aylık çalışmanın sonuna gelindi. Böylelikle Türkiye'ye getirilecek olan doğalgazın ilk hattının deniz kısmı tamamlandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, TürkAkım projesinde ikinci hattın Türkiye topraklarındaki inşası için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Markelov, "TürkAkım'da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için Türkiye ile görüşüp gerekli istişareleri yürütüyoruz." ifadesinde bulundu. TürkAkım doğalgaz hattı projesinde ikinci hattın rotası için kararın yakında verileceğini belirten Markelov, TürkAkım projesi ile Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya taşıyacak. Yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak olan TürkAkım'ın ikinci hattının Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi bekleniyor.