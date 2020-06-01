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Gazprom ile Yunan Mytilineos arasında doğal gaz anlaşması

Rus enerji şirketi Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz sevkiyatı için Yunan enerji şirketi Mytilineos ile anlaşma imzalandığını bildirdi.

Gazprom ile Yunan Mytilineos arasında doğal gaz anlaşması
01.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:13

Rus enerji şirketi Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz sevkiyatı için Yunan enerji şirketi Mytilineos ile anlaşma imzalandığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı Gazprom Export ile Mytilineos arasında Yunanistan'a doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın 2020'den 2030'a kadar geçerli olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Yunanistan'a sevk edilecek doğal gaz hacmine dair detay paylaşılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, "Gazprom ve Mytilineos arasındaki iş birliği, Yunan pazarında Rus gazına yönelik talebi gösteriyor. Anlaşma, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son açıklanan verilere göre, Yunanistan'ın 2018 yılına ilişkin doğal gaz tüketimi yaklaşık 5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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