Gazprom ile Moldova arasındaki doğal gaz krizi tekrar büyüyor

Moldova hükümeti, Rus enerji şirketi Gazprom'un ödeme yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatını keseceğini bildirmesi üzerine parlamentoya olağanüstü hal kararı alınmasını teklif etti.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazprom'dan alınan doğal gaz fiyatının geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 44 arttığını ve yürürlükteki sözleşmenin müzakere edilmesi gerektiğini söylemişti.

Gazprom ise yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve gerekli ödemelerin 20 Ocak'a kadar yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatının durdurulacağını bildirmişti.

Moldova hükümeti, yaşanan kriz nedeniyle bugün gerçekleştirdiği toplantıda, parlamentoya 60 günlük olağanüstü hal kararı alınması yönünde teklif götürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, yaşanan durumun sadece ticari bir konu olduğunu savunarak, "Doğal gaz sevkiyatı varsa bunun bedelinin ödenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Moldova ile Gazprom arasında Ekim 2021'de yaşanan benzer bir krizde Moldova'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Taraflar arasında yapılan toplantılar neticesinde, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, 24 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmama kararı aldıklarını duyurmuştu.