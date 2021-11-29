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Gazprom'dan üçüncü çeyrekte rekor kar

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gazprom'dan üçüncü çeyrekte rekor kar

Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karının 581,8 milyar rubleye ulaşarak rekor düzeye çıktığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karının 581,8 milyar rubleye ulaşarak rekor düzeye çıktığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin net gelirlerinin ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 2,4 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 251 milyar ruble zarar eden şirketin, bu yılın aynı döneminde 581,8 milyar ruble (yaklaşık 7,8 milyar Dolar ) karla rekor kırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Kurulu Başkan Vekili Famil Sadıgov, "Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatımız, dördüncü çeyrekte önemli ölçüde daha yüksek fiyattan olacak ve bu da yıl sonu mali sonuçlarımızı olumlu etkileyecek." ifadesini kullandı.

Mali sonuçların açıklanmasının ardından Gazprom hisseleri Moskova borsasında yüzde 3,5'ten fazla değer kazandı.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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