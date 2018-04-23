Gazprom'dan Baltık Denizi'nde 20 Milyar Dolarlık Proje

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Baltık Denizi kıyısında 20 milyar dolarlık doğalgaz işleme tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara başladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın Gazprom yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gazprom, St. Petersburg şehri yakınlarında ve Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan bir bölgede yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz işleme kapasitesine sahip bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Projenin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Arkadiy Rotenberg'in eski sahibi olduğu RusGasDobycha ile ortak yürütüleceği bilgisine yer verilen haberde, projede toplam maliyetin 20 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Mitsui ve Mitsubishi gibi bazı Japon şirketlerin de projeye ilgi duyduklarının öne sürüldüğü habere göre, aynı bölgede inşası planlanan Baltic LNG projesine de sıvılaştırılmak üzere doğalgaz temin edilmesi öngörülüyor.

Gerçekleştirilmesi halinde, yaklaşık 55 milyar dolarlık maliyetli Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattının ardından Gazprom'un en büyük ikinci yatırımı olacak projeyle Rusya'nın enerji ürünleri ihracatının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.