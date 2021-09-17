Gazprom'dan 'Avrupa doğal gaz fiyatları yeni rekorlar kırabilir' değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazprom'dan "Avrupa doğal gaz fiyatları yeni rekorlar kırabilir" değerlendirmesi

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gazprom'dan

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde önemli miktarda doğal gaz açılığıyla gireceğini belirterek, "Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde önemli miktarda doğal gaz açılığıyla gireceğini belirterek, "Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz." dedi.

Miller, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Kongresi'nde, doğal gaz piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ve Gazprom'un dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu belirten Miller, "Gelecek 100 yıl boyunca da doğal gaz rezervleri noktasında bir sıkıntımız olmayacak." dedi.

Avrupa piyasalarında ise doğal gaz açığı yaşanacağı öngörüsünde bulunan Miller, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz açığı 22,9 milyar metreküp düzeyinde. Bu çok büyük bir miktar. Avrupa ve Asya'daki tüm uzmanlar, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerine yaşanan bu açığın telafi edilemeyeceğini söylüyor. Avrupa sonbahar-kış dönemine yer altı depolama tesislerinde açıkla girecek. Tek soru bu açık ne kadar olacak? Söz konusu durum doğal gaz fiyatlarını da etkiliyor. Avrupa'daki fiyatların olası tüm rekorları kırdığını görüyoruz ve belki de yakın gelecekte tekrar kıracağını düşünüyoruz."

Avrupa vadeli doğal gaz piyasasında artan tüketim, kıtada yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması ve kış öncesi arzda kısıntı yaşanabileceği endişeleri nedeniyle son dönemde fiyatlar bin metreküpte 900 dolar bandını aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bensu Soral Demet Özdemir Eser Yenenler
Spor Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gazprom'dan 'Avrupa doğal gaz fiyatları yeni rekorlar kırabilir' değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:33:30. #1.17#