Gazprom, Avrupa'daki gaz depolama tesislerini doldurmaya başladı - Haberler Ekonomi
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Gazprom, Avrupa'daki gaz depolama tesislerini doldurmaya başladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gazprom, Avrupa'daki gaz depolama tesislerini doldurmaya başladı

Rus enerji şirketi Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'da gaz depolama tesislerinde çalışmalara başladığı belirtilerek, "Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına yönelik planı onayladı ve uygulamaya başlandı. Gaz taşıma hacimleri ve güzergahları belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim'de, Gazprom'a, Rusya'daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı vermişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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