Gazprom: Avrupa'da yer altı depolama tesislerinde gaz doluluk oranı yüzde 30'a geriledi
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Gazprom: Avrupa'da yer altı depolama tesislerinde gaz doluluk oranı yüzde 30'a geriledi

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Gazprom: Avrupa'da yer altı depolama tesislerinde gaz doluluk oranı yüzde 30'a geriledi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz doluluk oranının yüzde 30'a gerilediğini bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz doluluk oranının yüzde 30'a gerilediğini bildirdi.

Gazprom'un, Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe) verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, tesislerin tekrar doldurabilmesi için geçen yıla göre daha fazla doğal gaza ihtiyaç duyuluyor.

Yer altı depolama tesislerindeki gazın 25 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 25,5 milyar metreküp daha az olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Avrupa'da yer altı depolama tesislerindeki gaz doluluk oranı yüzde 30'a geriledi. Açığı telafi etmek için geçen yıla kıyasla en az yüzde 57 daha fazla gaza ihtiyaç var. Isıtma sezonu da henüz sona ermedi." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom'un doğal gaz üretimi 2021'nin ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 89,9 milyar metreküpe, ihracatı ise yüzde 32,9 artarak 34,5 milyar metreküpe çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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