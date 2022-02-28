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Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 21,5'i kaldı. Yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gaz ise tümüyle tüketildi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu durumun zorluklara sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, depolama tesislerinin teknolojik yeterlilikleriyle sınırlanan günlük limitleri göz önüne alındığında çok ciddi bir zorluktur. Ayrıca, Avrupa pazarındaki durum büyüyen Asya piyasalarındaki durumla yakından ilişkilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Gazprom, Europe, Enerji, Rus, Ekonomi, Haberler

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