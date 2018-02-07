Gazprom, 2018 Yılı İçin Varil Başı Fiyatını Duyurdu

Gazprom şirketi, 2018 bütçesinde ortalama petrol fiyatının varil başı 43.8 dolar olacağını, dolar kurunun ise 64.2 rubleye çıkacağını açıkladı.

"Yatırımcı Günü"ne özel olarak hazırlanan Gazprom tanıtımında, doğalgazın ortalama ihracat fiyatının bin metreküp başına 197.1 dolar olmasının beklendiği ve 2017 yılında üretilen 471 milyar metreküp doğalgazın 2018 yılında 476 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığı duyuruldu. - Moskova