Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında (2)

SERBEST KALDILAR

Antalya'da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç'u darbeden L.Y. ve oğlu Z.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede kendilerini savunan baba- oğul, serbest bırakıldı. Z.Y., ifadesinde Gökhan Koç'un kendilerine hakaret ettiğini ve arbede sırasında dişleriyle ısırdığını öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI