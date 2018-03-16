Gaziye Vefa, Şehitlere Dua

Samsun'da 88 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Sebahattin Cavlav son yolculuğuna uğurlanırken, şehitler için de Mevlid-i Şerif okutuldu.

1950 yılında ilk kafile olarak Kore Savaşlarına katılan ve orada geçirdiği süre boyunca gazi unvanı alan 1 çocuk babası Sebahattin Cavlav, vefat etti. Hayatını kaybeden Kore gazisi için bugün İlkadım ilçesi Kılıçdede Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Sebahattin Cavlav'ın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Şehitler için mevlit okutuldu

Öte yandan, Samsun Valiliği tarafından cuma namazı öncesi Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlide Samsun Büyükşehir Belediye Baskanı Yusuf Ziya Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Necati Yılmaz, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN